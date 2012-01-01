Косметолог Миронова назвала главную причину привыкания к ботоксу

Организм может выработать иммунитет к ботоксу, утверждают эксперты. Чем это грозит и как избежать привыкания, разбиралась Москва 24.

Все впустую

У клиентов зарубежных салонов красоты начал вырабатываться иммунитет к ботоксу. Такой побочный эффект наблюдается примерно у 1,5% посетителей, сообщило издание New York Post со ссылкой на косметолога-дерматолога Мишель Грин.

В итоге вместо трех-четырех месяцев эффект от процедуры или сходит на нет гораздо быстрее, или не проявляется вовсе.





Мишель Грин косметолог-дерматолог При повторных инъекциях одного и того же нейромодулятора у некоторых могут вырабатываться антитела против комплексообразующего белка, добавляемого к токсину. Когда это происходит, пациенты могут стать устойчивыми к его воздействию, что приводит к более слабым и кратковременным результатам.

По мнению опрошенных изданием специалистов, резистентность к ботоксу появилась из-за сдвига в отношении людей к подобным процедурам. Инъекции стали восприниматься не как медицинское вмешательство, а как форма ежедневного ухода – наряду с умыванием и укладкой.

Кроме выработки иммунитета, многие пациенты сталкиваются и с другими побочными явлениями. Среди них – синяки, болезненность и обвисание лица, тошнота, покраснения и головная боль.





Уколы ботокса (белок ботулотоксина типа А) в основном применяются для коррекции мимических морщин на лице и устранения чрезмерной потливости. По данным СМИ, в России препараты начали использовать с начала 2000-х годов. При этом проведение таких процедур не всегда безопасно. К примеру, в сентябре 2024-го пациентка после инъекции ботокса заразилась ботулизмом в одной из столичных частных клиник. По официальным данным, во время обысков там нашли незарегистрированные медпрепараты.

Всего в меру

Резистентность к препаратам ботулотоксина может быть и у тех, кто никогда не делал уколы красоты, рассказала Москве 24 врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова. По ее словам, таким иммунитетом обладает около 5% населения планеты.

"Во-первых, это может быть врожденной особенностью организма. Во-вторых, антитела к ботулотоксину могут выработаться при перенесенных инфекционных заболеваниях, например ботулизме", – рассказала специалист.





Надежда Вищипанова врач-косметолог, дерматолог Часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда у человека было отравление грибами, консервированными продуктами. И мы наблюдали у него резистентность – на препарат просто не было никакой реакции. Похожий эффект наблюдался и у тех, кто в тяжелой форме переболел коронавирусной инфекцией.

В то же время иммунитет к ботоксу действительно можно приобрести, отметила в беседе с Москвой 24 эксперт по здоровой коже Василина Миронова. По ее словам, это происходит из-за несоблюдения протокола использования: инъекции рекомендуется колоть не более двух раз в год, после чего нужен перерыв на 12 месяцев.

"Иммунитет обычно зависит не от количества препарата, а от регулярности его использования. Когда человек проводит эти манипуляции без перерыва в течение 4–5 лет, конечно, может возникнуть резистентность", – подчеркнула Миронова.

Доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова, в свою очередь, указала, что соблюдать правила регулярности и врачебные рекомендации необходимо по отношению к любым косметологическим процедурам. В противном случае это только навредит, заявила специалист Москве 24.





Юлия Галлямова врач-дерматолог Процедуры – это механическое или физическое воздействие с помощью различных методик. В каждом случае существуют свой протокол, и его стоит соблюдать.



При этом уход за лицом (крема, маски, средства для умывания) должен проводиться ежедневно. Это необходимо не только для сохранения молодости, но и поддержания здоровья кожи, заключила специалист.

