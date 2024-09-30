Росздравнадзор начал проверку столичной клиники после заражения пациентки ботулизмом

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Управление Росздравнадзора по Москве и Подмосковью совместно со столичным СК РФ начало проверку московской клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, 17 сентября в помещении Центра аренды косметологических кабинетов, который находится на Садовнической улице, пациентке ввели инъекцию в лицо неустановленным веществом, что нанесло вред ее здоровью.

Следователи провели обыск, в ходе которого изъяли незарегистрированные медицинские препараты. Также сотрудники столичного СК изучат изъятую документацию, а в ближайшее время назначат ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому, которую ей сделал знакомый врач. Пациентка частной клиники обратилась к нему в связи с осложнениями после медицинской манипуляции, уточнили в ведомстве.

