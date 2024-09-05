Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому, которую ей сделал знакомый врач. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

"В Москве женщина скончалась после инъекции, произведенной на дому знакомым врачом. Пациентка частной клиники обратилась к нему в связи с осложнениями после медицинской манипуляции", – указано в сообщении.

Следственные органы ГСУ СК России по городу Москве возбудили по этому факту уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Доклад Бастрыкину должен будет представить руководитель ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее стало известно, что ГУ МВД России по Москве приняло заявление от Роскомнадзора о преступлении против пластического хирурга Тимура Хайдарова. По информации СМИ, в середине июля певицы Слава и Любовь Успенская обвинили врача в некачественной работе, после чего Хайдаров решил покинуть Россию и уехал с семьей в Грецию. Защиту Хайдарова взяло на себя адвокатское бюро Добровинского.

