МВД РФ начало проверку по делу Хайдарова

Фото: телеграм-канал "Тимур Хайдаров Unofficial"

ГУ МВД России по Москве приняло заявление от Роскомнадзора о преступлении против пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

По его информации, началась проверка. Правозащитник уточнил, что идею о коллективной жалобе против его подзащитного предложила адвокат певицы Любови Успенской. Добровинский заявил, что доведет ситуацию до суда.

Отмечается, что в одном из мессенджеров появился чат, в который вступили несколько женщин, при этом некоторые из них никогда не обращались за помощью к хирургу. Они в агрессивной форме обсуждали дело Хайдарова.

В издании напомнили, что в середине июля певицы Слава и Любовь Успенская обвинили врача в некачественной работе, после чего Хайдаров решил покинуть Россию и уехал с семьей в Грецию.

Супруга хирурга говорила, что боится возвращаться на родину из-за угроз. Защиту Хайдарова взяло на себя адвокатское бюро Добровинского.

Также одна из пациенток звездного хирурга утверждала, что после его операции в 2018 году она лишилась части груди и не смогла кормить ребенка. Тогда уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили, но расследование было приостановлено.

До этого жительница Воронежа впала в кому после пластической операции в Пятигорске. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей".

Внеплановые проверки пройдут в клиниках пластического хирурга Хайдарова