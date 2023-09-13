13 сентября, 19:27Происшествия
МВД РФ начало проверку по делу Хайдарова
Фото: телеграм-канал "Тимур Хайдаров Unofficial"
ГУ МВД России по Москве приняло заявление от Роскомнадзора о преступлении против пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
По его информации, началась проверка. Правозащитник уточнил, что идею о коллективной жалобе против его подзащитного предложила адвокат певицы Любови Успенской. Добровинский заявил, что доведет ситуацию до суда.
Отмечается, что в одном из мессенджеров появился чат, в который вступили несколько женщин, при этом некоторые из них никогда не обращались за помощью к хирургу. Они в агрессивной форме обсуждали дело Хайдарова.
В издании напомнили, что в середине июля певицы Слава и Любовь Успенская обвинили врача в некачественной работе, после чего Хайдаров решил покинуть Россию и уехал с семьей в Грецию.
Супруга хирурга говорила, что боится возвращаться на родину из-за угроз. Защиту Хайдарова взяло на себя адвокатское бюро Добровинского.
Также одна из пациенток звездного хирурга утверждала, что после его операции в 2018 году она лишилась части груди и не смогла кормить ребенка. Тогда уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили, но расследование было приостановлено.
До этого жительница Воронежа впала в кому после пластической операции в Пятигорске. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей".
Внеплановые проверки пройдут в клиниках пластического хирурга Хайдарова
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