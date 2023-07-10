Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:36

Происшествия

Женщина впала в кому в результате пластической операции в Пятигорске

Фото: телеграм-канал Baza

Следственный комитет по Ставропольскому краю организовал проверку после информации в Сети о жительнице Воронежа, которая впала в кому после пластической операции в Пятигорске. Об этом сообщается в телеграм-канале СК по региону.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей".

"Сейчас следователь СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

Информация о том, что в апреле жительница Воронежа впала в кому после пластической операции в медучреждении Пятигорска, появилась в апреле этого года. Близкие потерпевшей утверждали, что это произошло в связи в ошибкой врачей.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после того, как у 25-летней москвички после ринопластики в одной из частных клиник Одинцовского городского округа случилась остановка дыхания. На данный момент состояние девушки стабилизировано.

"Московский патруль": дело возбудили после смерти пациента во время пластической операции

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика