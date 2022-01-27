Пациентка скончалась во время процедуры в частной клинике в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичная прокуратура начала проверку после гибели 37-летней пациентки в одной из частных клиник в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне в частном медучреждении, расположенном на улице Люсиновской. Женщина скончалась во время медицинской процедуры.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку безопасности оказываемых клиникой услуг.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик скончался после приема в частной стоматологической клинике. Уточнялось, что у ребенка остановилось сердце во время наркоза. Его пытались реанимировать в течение 40 минут, однако прибывшая на место скорая констатировала смерть.

