Главврача столичной частной клиники объявили в розыск после смерти пациентки

12:16
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Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора и главврача частной клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского. В отношении мужчины возбудили уголовное дело после смерти пациентки, передает ТАСС.
Кроме того, Серебярнского заочно арестовали.
"В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящегося в международном розыске Олега Юрьевича Серебрянского. Суд арестовал мужчину на два месяца с момента его задержания", – рассказали в пресс-службе суда.
В отношении Серебрянского возбудили уголовное дело по части 2 статье 238 Уголовного кодекса РФ "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".
Ранее сообщалось, что россиянка родила чужого ребенка из-за ошибки врачей. Специалисты допустили ошибку во время процедуры ЭКО.
Во Владикавказе задержали главврача больницы, где из-за аварии погибли пациенты
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