Суд в Москве отправил под домашний арест врача-гинеколога по делу о торговле детьми

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Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до 19 сентября врача-гинеколога Алену Дружинину по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дружининой Алены Юрьевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля несовершеннолетними"). Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 сентября", – рассказали в суде.
Отмечается, что сторона защиты уже обжаловала данное судебное решение.
По данным открытых источников, ранее Дружинина была сотрудником центра ЭКО на Аргуновской улице в столице. Она является кандидатом медицинских наук и членом Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).
Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отправил в СИЗО четырех фигурантов данного уголовного дела, отменив решение Мосгорсуда об их переводе под домашний арест.
Московских врачей-репродуктологов и главу медцентра обвиняют в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.
По версии СК, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.
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