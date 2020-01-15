СК возбудил дело по факту торговли детьми от суррогатных матерей в Одинцове

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту торговли новорожденными от суррогатных матерей в Одинцове и смерти одного из младенцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование началось после того, как в одной из квартир в поселке ВНИИССОК обнаружили тело мальчика. По предварительным данным эксперта, причиной смерти стал синдром внезапной смерти новорожденного.

Выяснилось, что ребенок, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где были еще трое детей, появившихся на свет таким же способом.

По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Сейчас детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.

Возбуждено дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Торговля людьми". Также следователи начали проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел и органов опеки и попечительства, которые не выявили факт проживания в квартире новорожденных без родителей и законных опекунов, а также без свидетельств о рождении. Также проводится проверка по факту оказания юридической компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в юридическую компанию, которая проводила программы суррогатного материнства, отправлен запрос на предоставление всей необходимой документации. В частности, были запрошены лицензия и договоры на суррогатное материнство.

