СК возбудил дело по факту торговли детьми от суррогатных матерей в Одинцове

10:23
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту торговли новорожденными от суррогатных матерей в Одинцове и смерти одного из младенцев, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование началось после того, как в одной из квартир в поселке ВНИИССОК обнаружили тело мальчика. По предварительным данным эксперта, причиной смерти стал синдром внезапной смерти новорожденного.
Выяснилось, что ребенок, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где были еще трое детей, появившихся на свет таким же способом.
По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Сейчас детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.
Возбуждено дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Торговля людьми". Также следователи начали проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел и органов опеки и попечительства, которые не выявили факт проживания в квартире новорожденных без родителей и законных опекунов, а также без свидетельств о рождении. Также проводится проверка по факту оказания юридической компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что в юридическую компанию, которая проводила программы суррогатного материнства, отправлен запрос на предоставление всей необходимой документации. В частности, были запрошены лицензия и договоры на суррогатное материнство.
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