Жириновский выступил против запрета суррогатного материнства

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о недопустимости запрета суррогатного материнства. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Политик заявил, что слово "суррогат" само по себе плохо звучит, добавив, что назвал бы такое материнство замещающим. Жириновский отметил, что не считает правильным вводить на такое оплодотворение запрет, поскольку некоторые женщины не могут самостоятельно родить ребенка и для них это "единственный шанс завести детей".

"Мы же не считаем плохим или неправильным человека, который лишился глаза или пальца, так почему мы осуждаем людей, которые заводят детей с помощью другой женщины? Пусть родит ребенка другая женщина. Это добровольно", – сказал Жириновский.

Он заключил, что запрет на суррогатное материнство лишает родителей права иметь детей.

Суррогатное материнство активно обсуждают в столице. Спровоцировал дискуссию журналист Дмитрий Киселев. Ведущий предложил РПЦ пересмотреть свое отношение к этому вопросу.

Споры начались после того, как стало известно, что продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко, которые венчались в церкви, решили завести ребенка с помощью суррогатной матери. Пара уже даже нашла подходящую женщину.

РПЦ выступает категорически против суррогатного материнства. Дмитрий Киселев призвал церковь пересмотреть моральные нормы.