Суррогатное агентство в Москве оказалось строительной компанией

Мечтавшие стать мамами москвички остались без детей и денег

Мечтающих стать мамами москвичек обманывали в суррогатном агентстве. О мошенничестве заявили сразу одиннадцать женщин. Они остались без денег и без детей, сообщает телеканал Москва 24.

Выяснилось, что пострадавшие заключали договор не с клиникой, а со строительной компанией.

Одну из женщин в организации заверили, что поможет процедура ЭКО, специалисты найдут лучшую суррогатную мать, которая забеременеет. По словам москвички, сначала все так и было.

"Мой доктор подтвердила беременность суррогатной матери по результатам УЗИ. А через неделю мне позвонили из "Свит Чайлд" и сказали, мол, знаете, там такая экстренная ситуация – открылось кровотечение – беременности нет", – рассказала потерпевшая.

За четыре попытки ЭКО беременность так и не наступила.

Другая потерпевшая рассказала телеканалу, что ей пришлось взять в кредит 1,4 миллиона рублей, однако четыре попытки ЭКО так и не обернулись беременностью. Об этом ей сообщили по WhatsApp.

"Один эмбрион перенесли. И смайлик со сложенными ручками. Через две недели мне приходит сообщение – ХГЧ отрицательный, сожалею", – рассказала телеканалу Москва 24 пострадавшая.

Генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников рассказал, что приживаемость эмбриона с первой попытки – порядка 68 процентов, а с двух попыток эмбрион точно приживется.

По словам пострадавших, в договоре конфиденциальность была максимальной. Там не было ни данных о суррогатных матерях, ни о каких либо процедурах. Однако адвокаты утверждают, что вину компании доказать практически невозможно.

Сделать ЭКО по полису ОМС в Москве можно в Центре планирования семьи и репродукции, городской клинической больнице имени Вересаева департамента здравоохранения, а также в других 33 медицинских организациях города, в числе которых как федеральные, так и коммерческие клиники.

За помощью могут обращаться пары, у которых не получается завести ребенка естественным путем в течение двух лет, а также женщины, не имеющие постоянного партнера. В этом случае пациентке необходимо прийти в женскую консультацию по месту прикрепления и получить подтверждение акушера-гинеколога, что у нее бесплодие или отсутствует возможность родить ребенка без медицинского вмешательства.

