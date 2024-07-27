Греческие СМИ назвали открытие Олимпиады крахом цивилизации

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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на греческий портал pronews.gr.

Негодование у автора материала вызвали трансвеститы, которые изображали тайную вечерю.

"Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации. Превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров", – говорится в статье.

Наблюдавшая за открытием Игр-2024 депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, также выразила гнев по поводу церемонии.

Она обратилась ко всем христианам мира, которые смотрят церемонию открытия Игр и чувствуют себя оскорбленными. Марешаль обратила внимание, что "это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию".

Торжественная церемония открытия летней Олимпиады состоялась в Париже накануне вечером. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на реке Сене.

Олимпийский флаг на церемонии повесили вверх ногами. Таинственная фигура вынесла его к сцене в форме Эйфелевой башни, после чего флаг был неправильно водружен на флагшток и поднят.

Атлеты из РФ и Белоруссии не участвовали в параде из-за установленных ограничений. Им предложили разместиться на трибунах в качестве зрителей. В рамках соревнований они выступят в нейтральном статусе, а их медали не будут учитываться в общем зачете. Олимпийские игры будут проходить до 11 августа. Россию на соревнованиях будут представлять 15 спортсменов.

В преддверии Олимпиады мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Вместе с мэром в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге. Участники провели в воде около пяти минут.

