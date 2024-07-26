Церемония открытия Олимпийских игр началась в Париже

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Торжественная церемония открытия летней Олимпиады началась в Париже. Впервые ее проводят вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на реке Сене.

Атлеты из РФ и Белоруссии не участвуют в параде из-за установленных ограничений. Им предложили разместиться на трибунах в качестве зрителей. В рамках соревнований они выступят в нейтральном статусе, а их медали не будут учитываться в общем зачете.

Олимпийские игры будут проходить до 11 августа. Россию на соревнованиях будут представлять 15 спортсменов.

В преддверии Олимпиады мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Вместе с мэром в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге. Участники провели в воде около пяти минут.

