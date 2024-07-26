Оргкомитет ОИ отменил пресс-конференцию перед церемонией открытия в Париже

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Руководство оргкомитета Олимпиады 2024 года отменило пресс-конференцию в преддверии церемонии открытия Игр в Париже, сообщил журналист Роб Харрис, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, мероприятие отменили за 20 минут до его начала. Причины такого решения при этом не объясняются.

Церемония открытия ОИ-2024 пройдет 26 июля в 20:30. Сами Игры продлятся до 11 августа. От России в нейтральном статусе на соревнованиях выступят 15 спортсменов.

По данным издания L'Equipe, 24 июля спортсмены столкнулись с нехваткой еды и пожаловались на скорость пополнения продуктовых запасов. Организаторы признали свой просчет и пытаются его исправить.

В преддверии Олимпиады мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Вместе с мэром в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге. Участники провели в воде около пяти минут.