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Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает раскрытие данных об ингредиентах табачной и никотинсодержащей продукции. Решение было принято на пленарном заседании.

Документ вносит поправки в закон "О коммерческой тайне". Сейчас данные о составе таких изделий, включая сведения, которые производители направляют уполномоченным органам, могут считаться коммерческой тайной. Из-за этого часть информации нельзя публиковать в открытом доступе.

Согласно нововведениям, режим коммерческой тайны перестанет распространяться на данные о том, присутствуют ли в продукции определенные ингредиенты и сколько их. Речь в том числе идет о компонентах, усиливающих никотиновую зависимость, а также тех, которые оказывают токсическое воздействие или обладают канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами. Кроме того, необходимо будет раскрывать данные о веществах, которые приобретают такие свойства при нагревании или тлении.

Ранее российские регионы начали вводить запреты на продажу вейпов. В частности, в Еврейской автономной области с 1 марта 2027 года запретят продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Аналогичный запрет приняли в Тюменской области, Камчатском крае, Крыму, Липецкой, Новгородской областях и других регионах.