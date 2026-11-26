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Депутаты Госсовета Республики Крым во втором чтении приняли закон, запрещающий с 1 марта 2027 года розничную продажу вейпов. Об этом сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

Ограничения рассчитаны на пять лет – они будут действовать до 1 марта 2032 года. Помимо вейпов, он вводит запрет на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции в ряде общественных мест. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

"Курение отравляет организм человека, а синтетические смеси – особенно вредоносны", – отметил Константинов.

По его словам, в последние годы в России немало подростков погибли из-за употребления никотиносодержащих смесей и вейпов.

Аналогичные решения приняли еще в ряде регионов страны, в том числе в Волгоградской, Липецкой, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Омской областях и других регионах.

Соответствующий федеральный закон подписал Владимир Путин в июне. В рамках него регионы могут самостоятельно вводить мораторий на продажу такой продукции сроком на пять лет – с 1 марта 2027 до 1 марта 2032 года.