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Отключение электроснабжения произошло в Крыму после аварии на энергообъектах, расположенных за пределами региона. Об этом сообщает госпредприятие "Крымэнерго" в MAX.

Жителям полуострова рекомендовали на время отключения вынуть электроприборы из сети, чтобы не повредить их. Энергетики делают все необходимое для оперативного восстановления электроснабжения.

Ранее во Владивостоке произошла авария на электросетях, которая оставила без света свыше 50 тысяч жителей, а более 15 тысяч человек лишились отопления и горячей воды.

Отключения затронули Ленинский и Первомайский районы города. При этом перебои с теплоснабжением и горячей водой отмечались в Ленинском районе.

