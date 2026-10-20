В Забайкальском крае произошло массовое отключение электроэнергии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина​

В Забайкальском крае восстанавливают электроснабжение после отключения света в 10 муниципальных образованиях, включая Читу. Об этом сообщает RT со ссылкой на министерство ЖКХ региона.

По данным МЧС России, причиной отключения стало срабатывание противоаварийной автоматики на магистральной подстанции. Тогда власти пообещали восстановить электроснабжение в ближайшее время.

К настоящему моменту свет удалось вернуть во все районы края, кроме Читы. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы и поэтапное подключение потребителей.

Ранее в Ленинградской области фиксировались кратковременные перебои с электроснабжением, предположительно связанные с падением обломков беспилотников на линию электропередачи. Над регионом сбили 95 дронов. Обломки также упали на частный дом в районе Кировска и многоквартирный дом во Всеволожске.