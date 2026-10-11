Во Владимире восстановили отопление и горячую воду после атаки беспилотников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отопление и горячее водоснабжение вернули жителям Владимира после атаки беспилотных летательных аппаратов на инфраструктурный объект, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его словам, ликвидация последствий атаки на инфраструктуру в пригороде Владимира завершается. Авдеев провел заседание оперативного штаба, участники которого скоординировали дальнейшую совместную работу.

Электричества пока нет примерно у 1,6 тысячи абонентов во Владимире и Собинском округе – обломки повредили электросети. В областном центре энергетики планируют вернуть свет 760 абонентам сегодня ориентировочно в 19:00 по московскому времени, остальных подключат до конца суток.

Ранее украинские беспилотники нанесли удар по инфраструктурному объекту в пригороде Владимира, в результате чего начался пожар. Огонь возник на объекте за городской чертой. Жилой фонд не пострадал.

Из-за атаки отключились две подстанции, обеспечивающие электроэнергией пять тысяч жителей. Людей из ближайших к месту атаки домов эвакуировали. Данных о возможных пострадавших не поступало.

