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11 октября, 16:10

Происшествия

Человек погиб из-за подрыва на сброшенном с БПЛА взрывном устройстве под Брянском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирный житель погиб после того, как подорвался на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном БПЛА самолетного типа в Жуковском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

"Искренние соболезнования родным погибшего. Окажем семье всю необходимую помощь", – написал глава региона.

Ковальчук также предупредил об участившихся случаях дистанционных сбросов взрывных устройств с помощью беспилотников.

"Чаще всего это происходит в поле, в лесу, на лесных дорогах", – отметил губернатор.

По его данным, сбрасываемое устройство представляет собой тубус, внутри которого находятся акселерометр и датчик на изменение магнитного поля. Такие предметы включаются при падении на землю, срабатывают при прикосновении к ним, а также бесконтактно на металлические объекты, расположенные в радиусе до одного метра.

Губернатор призвал жителей отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции. Он напомнил, что незнакомый предмет в лесу может быть смертельно опасен.

Ранее выехавшая на вызов машина скорой помощи подорвалась на минах-"лепестках" в Херсонской области. Зампредседателя правительства региона Сергей Черевко назвал случившееся циничным и преднамеренным ударом, которым киевский режим пытается сломить и запугать мирных жителей. Однако медики, по его словам, продолжат выезжать на вызовы для оказания помощи всем нуждающимся.

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