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11 октября, 11:16

Происшествия

Один человек погиб при атаках дронов ВСУ в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один житель Брянской области погиб, еще два человека пострадали в результате ударов украинских БПЛА по региону. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Атака дрона-камикадзе была совершена на деревню Случок в Стародубском муниципальном округе. Там тяжелое ранение получил мужчина. Врачи не смогли его спасти, он умер в больнице.

Также был атакован поселок Климово, где ранения получили две женщины. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, уточнил губернатор.

Ковальчук добавил, что за минувшие сутки над территорией региона были ликвидированы 45 вражеских БПЛА самолетного типа.

Ранее один мирный житель погиб и еще двое пострадали в результате атак украинских ударных беспилотников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). На автодороге Т-0519 Луково – Шевченко в Тельмановском муниципальном округе при атаке на трактор погиб водитель – мужчина 1965 года рождения.

В Ворошиловском районе Донецка тяжелое ранение получил охранник предприятия – мужчина 1970 года рождения. Еще один пострадавший – водитель грузового автомобиля 1984 года рождения. Он был ранен на участке автодороги Р-150 Донецк – Мариуполь, вблизи поселка городского типа Еленовка Докучаевского городского округа.

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