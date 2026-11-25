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Работники немецкого автоконцерна Volkswagen вынесли черные гробы с логотипом компании на акцию протеста в Эмдене. Они выступают против сокращения расходов и планов руководства по закрытию заводов, передает телерадиокомпания NDR.

Гробы установили перед комплексом "Нордзеехалле". На крышки протестующие нанесли логотипы автоконцерна. Также рядом стоял один из участников акции в черном плаще с капюшоном и держал косу с табличкой Zukunftsnot ("Будущее под угрозой").

После акции представители концерна и профсоюза IG Metall провели первый раунд переговоров о зарплатах и условиях труда. Встреча завершилась без конкретных результатов.

Агентство уточнило, что на демонстрацию приехали работники нескольких площадок Volkswagen. В акции также участвовали представители розничной торговли и рабочих профессий, обучающиеся на производствах и школьники.

Ранее стало известно, что Volkswagen собирается заморозить зарплаты сотрудникам на два года. Кроме того, холдинг предлагает отменить премии и дополнительные дни отпуска, которые работники получают в качестве поощрения.

В профсоюзе IG Metall выступили против инициатив компании. Там назвали действия руководства ударом в спину работникам.