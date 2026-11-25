Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Актриса Лиза Моряк ответила на критику из-за видео, в котором пошутила о том, что ее муж, режиссер Сарик Андреасян, не обращает внимания на других женщин. Объяснение артистка опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Шуточный ролик набрал около 5 миллионов просмотров, однако часть пользователей восприняла его как проявление ревности и обвинила актрису в низкой самооценке.

Все началось с видео с мероприятия, на котором Андреасян сидит за одним столом с моделью Викторией Лопыревой. Девушка поправляет волосы, улыбается и аплодирует, а режиссер в это время продолжает смотреть прямо перед собой, не поворачивая головы в ее сторону.

Моряк записала пародию на эти кадры. В шуточном ролике она повторила жесты Лопыревой, комично улыбнулась и похлопала в ладоши. В видео также появилась дочь актрисы, которая поинтересовалась, что делает ее папа. Затем Моряк обратилась к зрителям и предположила, что муж не смотрит по сторонам из-за приворота.

"Что папа делает? Ну, он смотрит, как будто бы вперед. Знаете, это называется приворот, когда муж не может повернуть голову ни налево, ни направо. Поэтому в следующий раз, когда садитесь перед моим мужем, лучше садитесь напротив", – пошутила она в ролике.

После публикации пользователи стали обсуждать отношения супругов. Моряк приписывали низкую самооценку, а Лопыревой, напротив, адресовали поддерживающие комплименты.

Позже актриса опубликовала отдельное видео, в котором объяснила, что не собиралась никого задевать и не вкладывала в ролик скрытого смысла. По ее словам, шутка была посвящена самой ситуации, а не конкретной женщине, поэтому на месте Лопыревой могла оказаться любая другая.

"Если бы я в себе сомневалась, я бы сидела рядом, дергала его и бдила каждый взгляд, а не писала вам рилсы из другой точки мира", – заявила она.

В завершение Моряк добавила, что пользователи сами придумали конфликт и раздули его из шутки. Она подчеркнула, что не хотела обидеть ни Лопыреву, ни ее близких, и объявила тему закрытой.

Пара состоит в браке с 2022 года. Ранее Моряк и Андреасян впервые показали младшего сына Эдмона. Мальчик родился 3 сентября и стал третьим ребенком супругов, у которых также есть дочери Элизабет и Шарлиз. Актриса объяснила выбор имени желанием избежать резких звуков.