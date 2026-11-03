Лиза Моряк и Сарик Андреасян назвали сына Эдмоном

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/moryakliza

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян впервые показали младшего сына и сообщили, что дали малышу имя – Эдмон. Пара опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) кадры с малышом спустя два месяца после его рождения.

На своей странице Моряк рассказала, что они долго выбирали имя и хотели найти такое, которое передавало бы нежность и глубину.

По словам актрисы, поклонники знали, что имя начинается на букву "Э", но так и не смогли угадать его. Также она объяснила, что супруги остановились на варианте Эдмон, а не Эдмонд, поскольку твердый звук "д" в конце показался им слишком резким.

Мальчик родился 3 сентября. Он стал третьим ребенком Моряк и Андреасяна. Пара также воспитывает двух дочерей – Элизабет и Шарлиз. Через месяц после родов супруги отправились в круиз вдвоем.

Ранее актер Виталий Андреев, сыгравший в сериале "Трудные подростки", стал отцом. Его жена, актриса Ольга Зайцева, родила дочь 26 октября. Девочку назвали Александрой. Для Андреева и его возлюбленной это первый ребенок.