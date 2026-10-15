Актер Рузиль Минекаев и его жена узнали пол второго ребенка

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/am.aiz

Актер Рузиль Минекаев и его супруга Азиза собщили, что у них родится мальчик, и поделились в соцсетях видео с праздника.

Пол второго ребенка они узнали на семейном гендер-пати. Пара не стала устраивать масштабное торжество. Они попросили друга показать им цветок или плоскогубцы в зависимости от пола будущего ребенка.

При этом у Рузиля и Азизы уже подрастает трехлетний сын Рэмиль.

Ранее заслуженная артистка России, певица Жасмин (Сара Шор. – Прим. ред.) заявила, что новость о втором внуке она узнала на собственном концерте в день рождения. Жасмин отметила, что с нетерпением ждет появления второго внука и уже готовится к роли бабушки двух мальчиков.

