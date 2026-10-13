Певица Жасмин станет бабушкой во второй раз

Фото: legion-media.com/ТАСС/Евгений Мессман

Певица Жасмин (настоящее имя – Сара Шор. – Прим. ред.) объявила, что во второй раз станет бабушкой. Об этом сообщается в телеграм-канале "Неприятный Пилягин".

Артистка поделилась радостной новостью в ходе своего выступления, которое состоялось 12 октября в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Жасмин позвала на сцену сына Михаила и его супругу Еву, чтобы узнать пол ребенка. В результате выяснилось, что пара ждет мальчика.

Впервые певица стала бабушкой 30 октября 2025 года, когда у Михаила и Евы родился первенец. Певица хотела перерезать пуповину, однако не смогла присутствовать на родах из-за плотного графика.

У Жасмин трое детей. Отцом Михаила является бизнесмен Вячеслав Семендуев, с которым артистка развелась в 2006 году. В 2011-м Жасмин вышла замуж за бизнесмена Илана Шора. В этом браке родились дочь Маргарита и сын Мирон.

Ранее у актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился сын. Мальчик появился на свет 3 сентября в 22:34. Для 30-летней Моряк ребенок стал третьим, а для ее 42-летнего супруга – пятым. Имя малыша родители пока не раскрывают, но намекнули, что оно будет начинаться на букву Э.

