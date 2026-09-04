Сын родился у актрисы Моряк и режиссера Андреасяна

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

У актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился сын. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог артистки.

Мальчик появился на свет 3 сентября в 22:34. Для 30-летней Моряк ребенок стал третьим, а для ее 42-летнего супруга – пятым. Имя малыша звездные родители пока не раскрывают, но намекнули, что оно будет начинаться на букву Э.

"То, над чем мы шутили, произошло! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей", – написала актриса.

Она также поделилась трогательным описанием новорожденного сына. По словам артистки, малыш оказался красивым и нежным мальчиком. В его чертах она увидела их с супругом тишину и свет, а в сонных глазах – историю, которую им предстоит написать вместе.

"Теперь наш путь – это его шаги. И мы счастливы идти по нему – медленно, нежно, бесконечно", – добавила Моряк.

Супруги уже воспитывают 3-летнюю Элизабет и 11-месячную Шарлиз. Кроме того, у Андреасяна есть двое сыновей от прошлого брака с кондитером Аленой – 13-летний Марк и 9-летний Мартин.

Ранее Моряк заявила, что рождение третьего ребенка не помешает ее карьере. По ее мнению, рождение детей – это не "остепениться", а "взлететь". Она добавила, что трое детей в 30 лет не просто цифра, а ее личный опыт, делающий ее сильнее.