Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 11:47

Шоу-бизнес

Сын родился у актрисы Моряк и режиссера Андреасяна

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

У актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился сын. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог артистки.

Мальчик появился на свет 3 сентября в 22:34. Для 30-летней Моряк ребенок стал третьим, а для ее 42-летнего супруга – пятым. Имя малыша звездные родители пока не раскрывают, но намекнули, что оно будет начинаться на букву Э.

"То, над чем мы шутили, произошло! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей", – написала актриса.

Она также поделилась трогательным описанием новорожденного сына. По словам артистки, малыш оказался красивым и нежным мальчиком. В его чертах она увидела их с супругом тишину и свет, а в сонных глазах – историю, которую им предстоит написать вместе.

"Теперь наш путь – это его шаги. И мы счастливы идти по нему – медленно, нежно, бесконечно", – добавила Моряк.

Супруги уже воспитывают 3-летнюю Элизабет и 11-месячную Шарлиз. Кроме того, у Андреасяна есть двое сыновей от прошлого брака с кондитером Аленой – 13-летний Марк и 9-летний Мартин.

Ранее Моряк заявила, что рождение третьего ребенка не помешает ее карьере. По ее мнению, рождение детей – это не "остепениться", а "взлететь". Она добавила, что трое детей в 30 лет не просто цифра, а ее личный опыт, делающий ее сильнее.

Читайте также


шоу-бизнес

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика