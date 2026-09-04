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04 сентября, 13:08

Общество

Дептранс призвал москвичей пользоваться метро из-за дождя и сильного ветра 5 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

В субботу, 5 сентября, в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

По прогнозам синоптиков, осадки начнутся уже ночью и продолжатся до конца дня. В ведомстве рекомендовали по возможности пользоваться метро, а автомобили не оставлять под шаткими конструкциями и деревьями.

Если отказаться от поездки на автомобиле нельзя, стоит заблаговременно убедиться в исправности дворников, проверить состояние покрышек и уровень жидкости в бачке омывателя. За рулем не стоит отвлекаться на телефон, необходимо сбавить скорость и держать большую дистанцию – на мокром покрытии тормозной путь может стать длиннее.

Особую осторожность стоит проявлять на спусках, подъемах, мостах и эстакадах, а также заранее тормозить перед пешеходными переходами.

В случае сильного дождя и ухудшения видимости рекомендуется остановиться в безопасном месте и переждать непогоду. Пешеходам напоминают, что переходить проезжую часть можно только по переходам, предварительно убедившись, что водитель их заметил, и дождавшись полной остановки автомобиля. Грозу и ливень советуют переждать внутри зданий.

Из-за непогоды в Москве объявили желтый уровень погодной опасности – с 00:00 5 сентября до 21:00 будет действовать предупреждение о дожде. Кроме того, с 09:00 до 21:00 будет действовать предупреждение о ветре.

По данным синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, в субботу в городе пройдут умеренные и местами сильные дожди. Выпадет до 19 миллиметров осадков.

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