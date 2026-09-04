Песков: США могут потребовать от Киева прекратить теракты перед визитом Уиткоффа и Кушнера

Фото: kremlin.ru

США, вероятно, потребуют от Украины прекратить террористическую активность на время поездки в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Такое предположение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Москва не будет вести с Киевом прямые переговоры по этому поводу, уточнил представитель Кремля.

"Я не стал бы ничего анонсировать (о сроках приезда Уиткоффа и Кушнера. – Прим. ред.), но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

При этом конкретных предпосылок для мирного урегулирования на Украине на данный момент нет, указал он. Тем не менее работа по этому направлению продолжается, как и контакты сторон. Позиция России, озвученная Владимиром Путиным еще два года назад в МИД РФ, по условиям урегулирования с Украиной остается неизменной.

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Москву, а затем отправятся в Киев. В украинской столице, как ожидается, они пробудут 5–6 сентября.

О возможном визите говорили еще в августе. Однако тогда поездку отложили по необъясненным причинам.