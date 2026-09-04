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04 сентября, 12:03

Шоу-бизнес

Певица Mia Boyka хочет подать в суд на блогера, чью работу не оплатила

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) планирует подать в суд на блогера Фелицию, которая обвиняла ее в неоплате работы. Об этом девушка рассказала в своем личном блоге.

Впервые о неуплате Фелиция сообщила в июле. Она изготовила для артистки два парика: один – для съемок клипа "Экспонат", второй – для концертных выступлений. Однако спустя месяц после того, как заказ был передан команде артистки, деньги за работу так и не поступили. Бойко не стала давать комментарии по поводу обвинений, а иронично написала под видео блогера, что ее фамилия не склоняется.

В итоге Фелиция напоминала о долге дважды и смогла получить выплату только после того, как ее видео набрало популярность. Мастер призналась, что рассчитывала на человеческую реакцию. Например, чтобы певица сказала, что не знала о неуплате и пообещала разобраться.

Блогер добавила, что ей хотелось бы, чтобы специалисты получили оплату вовремя, а подобные вопросы решались "спокойно". Тем не менее вместо разрешения конфликта девушка получила досудебную претензию. Ей грозит полноценный суд.

Ранее Mia Boyka обвинили в оскорблении китайцев в эфире телешоу. Артистка рассуждала о своей потенциальной популярности среди слушателей в Азии, а на слове "китайцы" сделала оскорбительный жест, изобразив азиатский разрез глаз. После этого многие призвали "отменить" певицу.

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