ВС РФ поразили логистический центр в Киевской области

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В ночь на 4 сентября российская армия атаковала высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками логистический центр "Еко-Автотехникс" в населенном пункте Гатное Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На складах этого центра, по данным ведомства, хранилась и распределялась продукция двойного назначения.

Кроме того, удары наносились по связанным с Вооруженными силами Украины объектам в Одесской области. В порту Южный поражен сухогруз с товарами для украинской армии, в Черноморске – судно с западным оружием, склад военного имущества и терминал перекачки топлива. Также целью атаки стала электроподстанция "Новоодесская" в населенном пункте Мирное.

В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся в ответ на действия противника. Российские военные бьют по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые украинская сторона использует совместно с натовскими специалистами.

Ранее военнослужащие РФ ударили по логистическому центру "Биокон" в населенном пункте Великая Александровка Киевской области. Данный объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

До этого ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и боеприпасами для ВСУ в акватории Черного моря. Кроме того, удары нанесли по сухогрузу с военным имуществом в порту Черноморска.