Российские военные поразили логистический центр в Киевской области

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Российские военные ночью нанесли удар по логистическому центру "Биокон" в населенном пункте Великая Александровка Киевской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения. В ходе атаки применялись ударные БПЛА.

Ранее ВС РФ поразили сухогруз с вооружением и боеприпасами для Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Кроме того, удары нанесли по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморска.

До этого российские военные атаковали в порту Одесса патрульный катер типа "Тарантул" и резервуары с топливом. Вместе с тем в порту Измаил был уничтожен причальный терминал, где разгружались морские суда с военными грузами.