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03 сентября, 11:07

Политика

Путин заявил, что на урегулирование по Украине есть шанс

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин видит шанс на урегулирование ситуации на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом глава государства подчеркнул, что договориться между собой должны именно Россия и Украина.

"Все остальные страны готовы поддержать и помочь. Но все-таки, в конце концов, прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны", – сказал он.

По словам президента, контакты России и Украины продолжаются, прежде всего по линии спецслужб, однако трудно сказать, насколько эти контакты ведут к мирному соглашению.

Кроме того, Путин назвал захват Норвегией российского судна и угрозы президента Украины Владимира Зеленского безопасности полетов в российском воздушном пространстве проявлениями государственного терроризма.

"Это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров", – заключил российский лидер.

Ранее Путин заявлял, что в настоящий момент переговорный процесс по Украине заморожен. Президент обратил внимание, что переговоры должны иметь конкретное содержание. При этом российский лидер добавил, что Киев хочет продолжить диалог.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что предпосылок для оптимизма в мирном урегулировании украинского конфликта пока нет из-за позиции Киева.

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