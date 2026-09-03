Путин заявил, что денежно-кредитную политику России нельзя назвать слишком жесткой

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Текущую денежно-кредитную политику в России нельзя считать чрезмерно жесткой. Об этом Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что наряду с ДКП действует целый набор мер поддержки, включая льготы и субсидии. По его словам, перечень мер настолько широк, что "если взять, страниц не хватит". Все они представляют собой льготы или субсидии, предоставляемые либо под конкретные крупные проекты, либо по отраслям, поэтому правительство не сидит сложа руки, сказал Путин.

Деньги в стране есть, но проблема заключается в том, как грамотно ими распорядиться, подчеркнул он.

"Вопрос в ставке, которую дает банк, да, понятно. А чтобы была хорошая ставка, в третий раз повторяю, нужно, чтобы в экономике все было стабильно, чтобы денежная масса соответствовала тому, что мы производим, и так далее", – пояснил президент.

По его мнению, фондовый рынок является одним из важнейших инструментов развития экономики. В настоящее время он находится в небольшом минусе, но российский лидер уверен, что ситуация изменится, а восстановление рынка будет происходить постепенно, параллельно с укреплением макроэкономической стабильности.

В разговоре с изданием "Абзац" первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов в качестве реальной поддержки бизнеса предложил рассмотреть вопрос отмены налогов для мелких предпринимателей и инженеров, а также снижения ставки рефинансирования.

Парламентарий считает, что такие меры соответствуют посланию Путина о снижении давления на бизнес. Бессонов заявил, что чем меньше государство вмешивается в экономику, тем больше от этого пользы, и напомнил, что недавние изменения законодательства и повышение налоговых ставок привели к негативным последствиям, о которых предупреждали эксперты.

"Страна, которая добывает 520 миллионов тонн нефти ежегодно и 600 миллиардов кубов газа, может позволить себе сделать нулевое налогообложение для мелкого предпринимательства. Если оборот составляет до трех миллионов рублей, то можно вообще с людей не брать налоги, но при этом и не тратить бюджетные деньги на выплату им пособий и компенсаций. Пусть люди занимаются делом. И, конечно, мы постоянно говорим о том, что ставка рефинансирования не может быть больше 5%", – объяснил собеседник издания.

Бессонов добавил, что его идеи основаны на мнении самих предпринимателей и опыте передовых стран. Он подчеркнул необходимость новой экономической политики, которая освободила бы людей и дала им возможность трудиться.

"Технические и инженерные специальности необходимо полностью освободить от налогов, чтобы у нас изменилось соотношение занятых. Из 74 миллионов трудоспособного населения сейчас только 10 миллионов трудятся в обрабатывающей сфере", – добавил депутат.

Ранее Путин рассказал, что взносы российских компаний в бюджет составили сотни миллиардов рублей и делались исключительно по желанию самих бизнесменов. Никаких "сборов" не было. Средства поступали непосредственно на счет Минфина РФ, а затем распределялись прежде всего на социальные нужды.