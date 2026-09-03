Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Орловской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека получили травмы в результате падения обломков беспилотников в Новосильском и Свердловском районах Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Ранее четыре человека пострадали после атаки вражеских БПЛА на Свердловскую область. У двоих выявили осколочные ранения от разбитых стекол, еще двое отравились продуктами горения.

Также повреждения получили три многоквартирных дома. Жильцов эвакуировали и временно разместили в школах. Губернатор региона Денис Паслер заверил, что здания восстановят в кратчайшие сроки.