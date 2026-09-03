03 сентября, 15:45Происшествия
Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Орловской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два человека получили травмы в результате падения обломков беспилотников в Новосильском и Свердловском районах Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частные автомобили.
Ранее четыре человека пострадали после атаки вражеских БПЛА на Свердловскую область. У двоих выявили осколочные ранения от разбитых стекол, еще двое отравились продуктами горения.
Также повреждения получили три многоквартирных дома. Жильцов эвакуировали и временно разместили в школах. Губернатор региона Денис Паслер заверил, что здания восстановят в кратчайшие сроки.
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