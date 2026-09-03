Средства ПВО за ночь сбили 416 украинских дронов над Россией

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России за минувшую ночь нейтрализовали 416 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА противника были самолетного типа.

Ранее три человека получили травмы в результате ударов украинских дронов по Белгородской области. Два человека пострадали в селе Тимонове, еще один – в городе Грайворон. Всем раненым оказана медпомощь.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали гуманитарную колонну волонтеров на подъезде к населенному пункту Алешки в Херсонской области. Пострадал один из добровольцев.