03 сентября, 13:26Город
Асфальт обновили на Рязанском проспекте в ЮВАО
Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"
В Москве завершили ремонт асфальтобетонного покрытия на Рязанском проспекте. В ходе работ заменили свыше 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщил комплекс городского хозяйства.
Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, Рязанский проспект является одной из ключевых радиальных магистралей столицы. Ремонт асфальта на этом участке был выполнен в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание", – подчеркнул он.
Предыдущий ремонт покрытия проводился там в 2022 году. Из-за интенсивного автомобильного движения на проспекте образовалась колейность, которая создавала неудобства водителям и влияла на безопасность движения.
Поэтому специалисты регулярно проверяют состояние магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно заменяют покрытие. Работы выполняются преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.
Ремонт проходил в несколько этапов: фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта и нанесение дорожной разметки.
Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и асфальтобетонные смеси, произведенные на заводах, принадлежащих городу.
Ранее в Москве завершилось обновление асфальтобетонного покрытия на четырех участках Кремлевского кольца. В частности, работы прошли на Москворецкой набережной, Новой, Старой и Славянской площадях. Всего заменили около 50 тысяч квадратных метров асфальта.
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