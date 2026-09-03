Асфальт обновили на Рязанском проспекте в ЮВАО

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершили ремонт асфальтобетонного покрытия на Рязанском проспекте. В ходе работ заменили свыше 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна, сообщил комплекс городского хозяйства.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, Рязанский проспект является одной из ключевых радиальных магистралей столицы. Ремонт асфальта на этом участке был выполнен в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание", – подчеркнул он.

Предыдущий ремонт покрытия проводился там в 2022 году. Из-за интенсивного автомобильного движения на проспекте образовалась колейность, которая создавала неудобства водителям и влияла на безопасность движения.

Поэтому специалисты регулярно проверяют состояние магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно заменяют покрытие. Работы выполняются преимущественно в ночное время, когда трафик ниже.

Ремонт проходил в несколько этапов: фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта и нанесение дорожной разметки.

Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и асфальтобетонные смеси, произведенные на заводах, принадлежащих городу.

Ранее в Москве завершилось обновление асфальтобетонного покрытия на четырех участках Кремлевского кольца. В частности, работы прошли на Москворецкой набережной, Новой, Старой и Славянской площадях. Всего заменили около 50 тысяч квадратных метров асфальта.

