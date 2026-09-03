Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 13:16

Происшествия

Семья попала в реанимацию после отравления бледной поганкой в Казани

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Медицинская помощь понадобилась семье из Казани, когда мать, отец и ребенок отравились ужином из самостоятельно собранных грибов, сообщает телеграм-канал городской клинической больницы № 7.

"Они собирали маслята и сыроежки, но, как оказалось, ошиблись, и на стол попала бледная поганка", – рассказали в больнице.

Состояние мужчины стабилизировалось, его перевели из реанимации в отделение, уточнила заведующая отделением острых отравлений Алия Насибуллина. При этом состояние женщины оценивается как тяжелое стабильное, она остается в реанимации. Ребенок также в тяжелом состоянии, он в реанимации Детской республиканской клинической больницы.

Отмечается, что всего с начала года в больницы региона поступили 26 человек с отравлением бледной поганкой.

Ранее сообщалось о госпитализации 74-летнего пенсионера из Владивостока. Мужчина приготовил и съел собранные в лесу мухоморы. После нескольких дней лечения пациент пошел на поправку.

"Спецреп": грибы

Читайте также


происшествиярегионы

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика