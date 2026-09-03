Семья попала в реанимацию после отравления бледной поганкой в Казани

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Медицинская помощь понадобилась семье из Казани, когда мать, отец и ребенок отравились ужином из самостоятельно собранных грибов, сообщает телеграм-канал городской клинической больницы № 7.

"Они собирали маслята и сыроежки, но, как оказалось, ошиблись, и на стол попала бледная поганка", – рассказали в больнице.

Состояние мужчины стабилизировалось, его перевели из реанимации в отделение, уточнила заведующая отделением острых отравлений Алия Насибуллина. При этом состояние женщины оценивается как тяжелое стабильное, она остается в реанимации. Ребенок также в тяжелом состоянии, он в реанимации Детской республиканской клинической больницы.

Отмечается, что всего с начала года в больницы региона поступили 26 человек с отравлением бледной поганкой.

Ранее сообщалось о госпитализации 74-летнего пенсионера из Владивостока. Мужчина приготовил и съел собранные в лесу мухоморы. После нескольких дней лечения пациент пошел на поправку.

