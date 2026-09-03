Путин потребовал убрать барьеры и "закручивание гаек" для бизнеса

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Необходимо убрать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), передает aif.ru.

"Бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки", – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин объявил о запуске с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике. Новая система позволит получать меры поддержки инвестиционным проектам в любой точке этих регионов, а не только на территориях с отдельными преференциальными режимами.

Путин также потребовал последовательно снижать административную нагрузку на предпринимателей. По его словам, новые меры поддержки должны улучшать условия для бизнеса, а не создавать дополнительные ограничения.