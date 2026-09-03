Путин объявил о едином преференциальном режиме для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике

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Единый преференциальный режим для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать с 1 января 2027 года. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства назвал новую систему беспрецедентной по масштабам и охвату. Она предполагает, что меры поддержки будут предоставляться не только в рамках конкретных территорий опережающего развития или других специальных зон, а с учетом видов деятельности по всему региону.

"Для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится и свое так называемое меню льгот", – отметил Путин.



Он уточнил, что инструменты поддержки в рамках новой системы будут доступны для проектов в любой точке Дальнего Востока и Арктики.

Вместе с тем президент подчеркнул, что действующие преференциальные режимы уже позволили привлечь в регионы триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест.

Среди существующих инструментов он назвал территории опережающего развития, свободный порт Владивостока, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах.

Действующие льготы для резидентов территорий опережающего развития на Дальнем Востоке сохранятся после введения единого режима. Путин подчеркнул, что новые меры поддержки бизнеса должны дополнять друг друга, а не противоречить.

Президент также заявил, что рассчитывает на активную позицию депутатов нового созыва Госдумы в работе по улучшению делового климата на Дальнем Востоке и в Арктике. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

Подводя итог, российский лидер потребовал последовательно устранять бюрократические барьеры для предпринимателей и снижать административную нагрузку.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В этом году в нем участвуют представители 75 стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш.

По итогам ВЭФ планируется заключить около 380 соглашений общей стоимостью 6,5 триллиона рублей. В их числе – проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали (БАМ).