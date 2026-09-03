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03 сентября, 10:15

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Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Повышенную выплату за третьего ребенка могут продлить на Дальнем Востоке

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие повышенной выплаты за третьего ребенка в регионах Дальнего Востока. Такое заявление президент сделал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Кроме того, глава государства отметил, что за последние шесть лет ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике увеличился примерно вдвое. В частности, в прошлом году этот показатель составил 5,3 миллиона квадратных метров.

Росту способствовали специальные ипотечные программы со ставкой 2%. Сейчас каждая вторая квартира в новостройках региона покупается с использованием такого льготного кредита.

Также Путин указал на необходимость обеспечения условий для комфортной жизни людей на Дальнем Востоке. По его словам, для этого необходимо последовательно формировать современную инфраструктуру, строить дороги, школы, больницы и прочие учреждения.

"Это территория динамичных изменений не только в экономике, логистике и технологическом развитии. Наша важнейшая задача – обеспечить условия для комфортной жизни людей как в крупных промышленных центрах, региональных столицах, так и в малых городах, на селе", – заключил президент.

Ранее сообщалось, что средний размер новой ежегодной семейной выплаты за три месяца лета составил более 30,7 тысячи рублей. С 1 июня выплату уже получили более 1,3 миллиона родителей.

Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае (54,1 тысячи человек). В Башкирии выплату получили 41,5 тысячи родителей, а в Московской области показатель составил 36,1 тысячи.

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