Минтранс РФ дал разъяснения иностранным авиаперевозчикам после угроз Зеленского

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Минтранс РФ предоставил разъяснения иностранным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Россию, после угроз президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал глава ведомства Андрей Никитин.

По его словам, перевозчики сами обращались за разъяснениями, и все необходимые ответы им были даны.

"Это абсолютно незаконное требование, и большинство компаний, которые летают в Россию, работают с нами в тесном режиме и понимают наши правила и стандарты безопасности полетов", – приводит слова министра ТАСС.

Ранее лидер Украины пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над Россией с помощью беспилотников. При этом он заявил, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Комментируя высказывания Зеленского, Владимир Путин назвал их заявкой на терроризм. Президент подчеркнул, что Россия найдет соответствующие инструменты для ответа в случае реализации угроз.

В свою очередь, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал принять необходимые меры для недопущения ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре.