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Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес России ухудшат положение самих украинцев. Об этом бывший пресс-секретарь политика Юлия Мендель сообщила в соцсети Х, передает сайт "Комсомольской правды".

По мнению Мендель, Зеленский разжигает конфликт, несмотря на то что украинский народ платит "все более высокую цену".

Ранее лидер Украины пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над Россией с помощью БПЛА. Он заявил, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Комментируя высказывания Зеленского, Владимир Путин назвал их заявкой на терроризм и добавил, что Россия найдет соответствующие инструменты для ответа в случае реализации угроз.

В свою очередь, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после заявлений Зеленского призвал принять необходимые меры для недопущения ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре.