Возгорание произошло в жилом доме в подмосковной Кубинке после попадания БПЛА

Фото: MAX/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"

Возгорание произошло в многоквартирном доме в Кубинке после попадания беспилотника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пожар в многоэтажке охватил три этажа с 7-го по 9-й. Сотрудники оперативных служб эвакуировали 10 человек, пострадавших нет. После ликвидации огня специалисты приступят к оценке ущерба.

В Павловском Посаде на улице 1 Мая дрон врезался в многоэтажку. Пожара удалось избежать, однако в восьми квартирах выбиты окна, жильцов эвакуировали. В то же время в деревне Большое Буньково Богородского округа беспилотник атаковал территорию завода, из-за чего начался пожар.

В общей сложности за ночь над Московской областью уничтожили 56 беспилотников. Силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцове, Можайске, Серпухове, Ступине, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Раменском и Сергиевом Посаде.

Тем временем налет украинских дронов на Москву продолжается. По заявлению Сергея Собянина, силами ПВО уже нейтрализовано 94 дрона. В связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов в аэропортах Шереметьево и Домодедово введены временные ограничения.