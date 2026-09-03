Временные ограничения введены в Домодедово и Шереметьево

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Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

"Домодедово – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – говорится в сообщении.

При этом вторая авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

В Росавиации подчеркнули, что все предпринятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропортах ввели на фоне беспилотной опасности. Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 47 вражеских БПЛА, летевших к столице. На всех местах падения обломков дронов уже работают экстренные службы.