03 сентября, 08:54Транспорт
Временные ограничения введены в Домодедово и Шереметьево
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.
"Домодедово – введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – говорится в сообщении.
При этом вторая авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
В Росавиации подчеркнули, что все предпринятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в аэропортах ввели на фоне беспилотной опасности. Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении 47 вражеских БПЛА, летевших к столице. На всех местах падения обломков дронов уже работают экстренные службы.