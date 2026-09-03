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03 сентября, 08:59

Политика

Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Центральное событие ВЭФ проходит 3 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В пленарной сессии также участвуют президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В этом году в нем участвуют представители 75 стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш.

На полях ВЭФ Путин провел встречу с президентом Индонезии и назвал республику одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.

По итогам ВЭФ планируется заключить около 380 соглашений общей стоимостью 6,5 триллиона рублей. В их числе – проект строительства нового тоннеля БАМ.

Интерес к форуму проявляют в том числе компании из недружественных России стран, рассказал советник президента Антон Кобяков. По его словам, российская сторона не направляет отдельные приглашения американской делегации – каждая страна самостоятельно принимает решение об участии в ВЭФ.

Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

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