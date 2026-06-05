Песков заявил, что Россия не будет приглашать США на ВЭФ

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Кремль не планирует отправлять отдельное приглашение делегации США на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет этой осенью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что каждая страна будет принимать решение о поездке самостоятельно.

"Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Песков сообщил, что Кремль пока не прорабатывает возможность визита Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами. Президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует официально пригласить российского лидера на мероприятие.