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Песков: визит Путина на саммит G20 в США не прорабатывается

В Кремле пока не прорабатывают визит Путина на саммит G20 в США

Фото: kremlin.ru

Визит Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами на сегодняшний день пока не прорабатывается. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует официально пригласить Путина на саммит G20, который состоится в Майами 14–15 декабря этого года. Лидер США отметил, что пока еще не отправлял приглашение, однако добавил, что присутствие российского президента было бы очень полезным.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею Трампа пригласить Путина на саммит G20. По ее словам, настал момент, когда западные страны должны просить российского лидера сделать шаг навстречу им, а не наоборот.

Между тем Филиппины отправили приглашение Владимиру Путину на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится 10–12 ноября. Мероприятие пройдет в Маниле.

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