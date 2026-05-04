04 мая, 15:29

Политика

Владимир Путин назначил Дениса Агафонова новым шерпой России в G20

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин назначил начальника экспертного управления Администрации президента РФ Дениса Агафонова российским шерпой в G20, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Агафонов сменил на посту многолетнего представителя российского президента в G20 Светлану Лукаш. До своего назначения главой экспертного управления в 2024 году Агафонов работал в управлении по внешней политике АП.

Ранее президент РФ назначил Игоря Чайку новым руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Другим документом лидер РФ освободил от этой должности Евгения Примакова.

Кроме того, Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД РФ Михаилу Галузину. Последнему в этом году исполняется 66 лет, поэтому Путин продлил срок его госслужбы до 2027 года.

