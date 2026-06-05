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05 июня, 11:56

Происшествия

Под Тверью 14 детей попали в инфекционное отделение из лагеря "Зарница"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тверской области"

В Тверской области 14 детей из лагеря "Зарница" были доставлены в инфекционное отделение больницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.

Ранее норовирус выявили у 18 детей в краевом санатории в Барнауле. 15 из них были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

До этого у 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя была обнаружена острая кишечная инфекция. У некоторых заболевших выявили РНК норовируса. Было организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.

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